A tavola con i "Friends"

Pellegrino Artusi non so come la potrebbe prendere ma tant'è che l'allegra combriccola di "Friends" arriva in libreria con il suo libro di ricette. Si intitola "The Official Cookbook" sarà disponibile solo da settembre, dalle nostre parti, ma chi non riesce ad attendere lo può già prenotare da adesso. Sono in tutto oltre 70 ricette per altrettanti piatti scritte da Amanda Nicole Yee in occasione della reunion del cast fissata per marzo, attesissima dai fans del telefilm, ma rinviata causa coronavirus. Dovevano esserci proprio tutti: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, David Schwimmer e Matt LeBlanc e si sarebbe tenuta proprio su quel palcoscenico che li vedeva protagonisti di una delle serie più seguite e apprezzate di sempre. Ma il fatto che il pubblico non poteva essere presente per via della pandemia, ha determinato lo slittamento dell'evento che a tutt'oggi non ha ancora una data, anche se i ben informati anticipano un ipotetico periodo che va dalla fine estate all'autunno. I fans però potranno consolari nell'attesa con "The Official Cookbook" il libro che verrà messo in circolazione proprio quel 22 Settembre data che rappresenta il 26° anniversario di "Friends". Le ricette contenute nelle pagine sono il menu per il Friendsgiving dell’esperta Monica Geller, si va dai "biscotti della nonna" di Phoebe Buffay, al trifle, che è un dolce tipico inglese con frutta e crema pasticciera, passando però dalla carne manzo e i piselli di Rachel Green, al sandwich di Ross Geller, preparato rigorosamente con gli avanzi del Ringraziamento. E, ancora, dal latte da masticare di Chandler al panino alle polpette, il preferito di Joey Tribbiani. Le ricette – che permettono di preparare un pasto completo, con antipasti, primi, secondi, contorni, dolci e bevande - presentano istruzioni dettagliate, in modo da poter essere seguite facilmente da cuochi di tutti i livelli, anche dai principianti. Il bello di questa avventura è che ogni piatto è abbinato ad un episodio della serie e una volta preparata la ricetta sarà un piacere gustarsela davanti proprio alla puntata specifica. Oltre alle ricette all'interno troveremo tante fotografie e non solo dei piatti, ma anche di scena con i protagonisti. Il costo è di 29,99 dollari.