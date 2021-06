CURIOSITÀ A Tokio i tombini dedicati ai Pokémon Tombini giapponesi dedicati ai famosi personaggi della "The Pokémon Company", coloratissimi e molto creativi

A Tokio i tombini dedicati ai Pokémon.

Un tempo serviva il cellulare per poterli avvistare e catturare nei posti più impensati delle nostre città, ora Tokio ha dedicato ai Pokémon i suoi tombini cambiando addirittura la dicitura in Pokefuta. Ovvio anche questi sono da scovare in giro per la città come ai tempi del cellulare. Sono a tutti gli effetti considerati artistici con i loro disegni coloratissimi e per questo molto particolari.

I Pokéfuta ovviamente sono ispirati al mondo dei Pokémon e tutti sono anche PokeStops per Pokémon Go, quindi collegati anche al famoso tormentone da celluare di cui sopra.Dapprima presenti solo in periferia sono poi approdati conquistandolo, il centro della città di Tokyo. Arrivando all'interno anche del parco Ueno uno dei luoghi più visitati di Tokyo dai turisti. C’è un Pokefuta perfino vicino l'entrata del Museo Nazionale di Natura e Scienza dove al suo interno si può ammirare una collezione gigante di reperti di dinosauri. Ma non solo uno lo trovate addirittura vicino al Museo Nazionale di Tokyo.

La febbre Pokemon non si è ancora abbassata, ma questa volta è a regola d’arte.





