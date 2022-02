CURIOSITÀ A Vienna si vive bene Nella classifica delle 10 città con lo stile di vita più sano del mondo al primo posto si è collocata la capitale austriaca

A Vienna si vive bene.

Nella classifica delle 10 città con lo stile di vita più sano del mondo al primo posto c'è Vienna.





[Banner_Google_ADS]





Una città con 1884 ore di luce solare all'anno, e una media di 7,2 sul livello di felicità dove il massimo punteggio è 10. E' il risultato dell'Healthy Lifestyle Cities Report 2022, effettuato da Lenstore, che studia i luoghi dove si vive meglio scegliendo come parametri il benessere fisico, mentale ed economico delle singole città. Il contributo alla ricerca arriva anche dal costo della vita, servizi, qualità dell'aria e dell'acqua, numero di locali che fanno asporto, disponibilità di attività all'aperto e livelli di obesità. Parlando di prezzi a Vienna una bottiglietta di acqua costa 0,70 euro mentre un abbonamento in palestra ne costa mediamente 27. La capitale austriaca offre un efficiente servizio di trasporti pubblici un ottimo servizio sanitario e tassi di criminalità molto bassi. Un altro elemento non trascurabile sono le ore di lavoro annue 1400 su una media europea che arriva in alcuni casi a 1560.



I più letti della settimana: