A Viganella il sole si riflette in uno specchio

La storia che ci porta a Viganella, un piccolo borgo nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola e della Valle Antrona, ha una sua particolarità. Tanto originale da finire sulla "Settimana Enigmistica" alla rubrica "Strano, ma Vero". In effetti quello che succede in questo paese ha davvero dell'incredibile. Sì perché, dall’11 novembre al 2 febbraio di ogni anno, Viganella è al buio. Nulla a che fare con l'orbita del sole o eclissi fuori programma, ma per il semplice motivo che il sole è confinato alle spalle della montagna che gli sta davanti e per 83 giorni si trova a vivere in uno stato di perenne penombra.

















Così, dopo anni di studi e di confronti con l’architetto, un ferroviere-sindaco riesce a portare a termine il suo maestoso progetto: con 99.900 euro fa trasportare in elicottero lo specchio del peso di undici quintali. Una volta installato nella posizione decisa, lo specchio ruota regolarmente, per garantire che la luce riflessa si trovi sempre nelle stesse zone del paese, e la sera si corica in orizzontale, come andasse a dormire, così pioggia e vento ne puliscono la superficie. È una macchina perfetta e funziona meravigliosamente, con il suo meraviglioso fascio di luce che illumina il portale della chiesa.

Fra poco sarà il 2 febbraio, il ritorno del sole verrà celebrato in paese con una sontuosa festa e quel giorno lo specchio verrà spento, fino al prossimo novembre.