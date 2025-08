A volte ritornano

Sono passati quasi trent'anni ora potrebbe esserci il grande ritorno.

"Il matrimonio del mio migliore amico" potrebbe tornare sul grande schermo. A rivelarlo è Variety: Sony Pictures ha avviato lo sviluppo di un sequel, affidando la sceneggiatura a Celine Song, regista e autrice del delicatissimo "Past Lives".

Un nuovo sguardo, più contemporaneo e sensibile, per una delle commedie romantiche più iconiche degli anni '90. Non è ancora confermato il cast, ma le recenti dichiarazioni di Dermot Mulroney lasciano sperare in un ritorno anche dei protagonisti originali.

Era il 1997 quando Julia Roberts cercava - senza troppo successo - di impedire le nozze del suo migliore amico. Il risultato? Un cult da oltre 127 milioni di dollari al box office e tre nomination ai Golden Globe.