MUSICA A volte ritornano... Simple Minds La band britannica ha al suo attivo quarantacinque anni di carriera e 60 milioni di album venduti

A volte ritornano... Simple Minds.

1'30 lettura

Simple Minds nascono a Glasgow nel 1977. Il gruppo viene fondato dal cantante Jim Kerr e dal chitarrista Charlie Burchill, mentre il nome della band, i due lo prendono da una canzone del duca bianco David Bowie dal titolo "The Jean Genie" che nel testo cita «He's so simple-minded, he can't drive his module». Da quel momento per tutti saranno le menti semplici...Simple Minds appunto.

Jim e Charlie erano amici fin dall'infanzia e questa non era più la loro prima band fondata, in passato avevano dato vita a "Johnny and the Self Abusers", ("Johnny e gli autolesionisti") arrivando anche ad incidere un disco, un 45 giri intitolato Saints & Sinners.

[Banner_Google_ADS]



Al progetto Simple Minds si uniscono anche il bassista Derek Forbes, il tastierista Mick MacNeil ed il compagno di scuola e batterista Brian McGee. Dal 1979 sono diventati star internazionali grazie a canzoni come: New Gold Dream, Up On The Catwalk, Speed Your Love To Me, Waterfront, Glittering Prize, Don’t You (Forget About Me), Alive and Kicking, Sanctify Yourself, Belfast Child, She’s a River, Mandela Day , solo per citarne alcuni.

Il 21 Ottobre prossimo sarà in uscita il loro nuovo album "Direction of the Heart" e nel mese di luglio terranno una serie di concerti che culmineranno con quello all'Arena di Verona.





Audio Gallery



I più letti della settimana: