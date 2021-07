AAA cercasi cavaliere per tenere impegnata mia suocera

La singolare richiesta è comparsa su un giornale di annunci a pagamento: "Sposa cerca accompagnatore per distrarre la suocera" ed è accompagnata anche da una spiegazione precisa. Ma non solo, la sposa è disposta ad offrire pure una lauta ricompensa di ben "mille dollari" a chi accetterà e riserverà molte attenzioni alla suocera tanto da distrarla. Ma...da cosa dovrebbe distrarre la suocera questo cavaliere? Semplice, dal criticare i punti di debolezza del matrimonio in modo che gli sposi possano goderselo serenamente. Il web sull'idea si è diviso, alcuni hanno criticato la sposa, altri invece l’hanno definita un’idea geniale, forse prendendo appunti.













Siamo a Hudson Valley, a New York, la suocera "criticona" ha 51 anni e si spera per la futura nuora, che non sia al corrente dell' apertura della caccia al corteggiatore su commissione che avrà il duro compito di “distrarla e disinnescarla” alle nozze del figlio che si terranno ai primi giorni di agosto. Dulcis in fundo le caratteristiche che deve avere questo "artificiere di suocere", perché mica si prende il primo che bussa. Il candidato dovrà avere tra i 40 e i 60 anni, dovrà saper ballare bene, essere in grado di sostenere una conversazione, si richiede inoltre "esperienza con narcisisti" e di "riservare a lei ogni attenzione". Al candidato sarà riservata anche una stanza in hotel. Ah...non deve mancare una foto recente allo scopo di poter selezionare il prescelto.



Beh...Se il buongiorno si vede dal mattino avranno di che divertirsi in quella famiglia!!