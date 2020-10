CURIOSITÀ AAA cercasi "Maestro Biscuitier" ottima retribuzione Essere pagati, e bene, per mangiare biscotti: l'offerta di lavoro da sogno

AAA cercasi "Maestro Biscuitier" ottima retribuzione.

Provate a pensarci, se qualcuno arrivasse a offrirvi uno stipendio e pure buono, solo per farvi mangiare biscotti. Essere pagati e profumatamente per assaggiare dolciumi, biscotteria e affini. E a proporlo non sono come si potrebbe ipotizzare "Hänsel e Gretel" ma un' azienda scozzese reale a conduzione familiare con sede a Lanark, la "Border Biscuits". Sono alla ricerca di un assaggiatore ben pagato dei loro prodotti, e quando si dice "ben" si parla di 40.000 euro l'anno. Ma non è tutto, perché a rendere la proposta ancora più irresistibile ecco che sul piatto si aggiungono anche 35 giorni di ferie previsti da contratto.

Ma attenzione ogni rosa ha le sue spine, e qua sono che non si cerca semplici amanti del dolce, o dei dolci ma esperti del settore che abbiano competenze specifiche o capacità aggiunta ad una laurea in "Scienze Alimentari", nutrizione o studi specifici sugli alimenti. A questi sono anche richiesti altri requisiti come esperienza nella gestione e sviluppo di prodotti del settore, in questo caso del food, con predilezione ai preparati da forno. Insomma la "Border Biscuits" intende trovare un vero "Maestro Biscuitier" in grado di guidare un proprio team di esperti pasticcieri nella creazione di sempre nuove deliziose idee.

Se l'idea vi attira e volete proporvi, basta collegarsi al sito ufficiale dell'azienda ed inviare la propria candidatura... e vinca il migliore!





















