CURIOSITÀ AAA Vendesi castello con ingresso indipendente a 1€ Gli aumenti hanno costretto i nobili di Hannover a liberarsi del maestoso Castello di Marienburg

AAA Vendesi castello con ingresso indipendente a 1€.

Acquistare un castello e poi mantanerlo non è impresa facile, anzi diremmo che è piuttosto un’impresa onerosa. Il caro bollette, e tutti gli aumenti che stanno piovendo dl cielo hanno messo nella condizione, chi un maniero lo possiede davvero, di trovare una soluzione per liberarsene.

[Banner_Google_ADS]



In questo caso, parliamo del principe Ernst August jr di Hannover, figlio di Ernst di Hannover e del maestoso Castello di Marienburg. Il nobile tedesco, ha sborsato ben 30 milioni per sistemare le proprietà ricevute dal padre, il marito di Carolina di Monaco. E ha poi messo però in vendita l‘antico ed enorme maniero. Il prezzo?....Un affarone! Solo 1 euro. “Un gesto-ha precisato al quotidiano Der Spiegel- mirato affinché la proprietà possa essere tenuta in vita e non cedere all’abbandono”.





Dal parlamento federale, intanto, arriverà un finanziamento di 13 milioni, che serviranno per il restauro della residenza estiva del casato. Ma Hannover Jr. ha uno strenuo oppositore nel padre, il quale non accetta che il suo castello venga svenduto. Ma il giovinotto ha un desiderio filantropico. Vorrebbe che Marienburg fosse preservato e "donato"come monumento storico della Bassa Sassonia, aprendolo a tutti.



Audio Gallery



I più letti della settimana: