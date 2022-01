AAA vendesi villa perché infestata da Fantasmi

Robbie Williams è arrivato al limite e si dichiara pronto a "separarsi" dalla sua "casa di campagna" sita in quella inglese. Il celebre cantante ha messo recenntemente infatti in vendita la sua villa, in stile settecento nel Witshire. La motivazione è di quelle che può far sorridere o riflettere, ma può anche rivelarsi un autogol allontanado i più timorosi. Infatti secondo lui se ne separerebbe perché... infestata dai fantasmi. Dal punto di vista squisitamente commerciale la tenuta è dotata di ogni comfort, e attrazione. Si va dai campi da calcio e da tennis e poi piscina per finire ad una spa, insomma tutto ciò che si vorrebbe trovare nel luogo che di solito scegliamo per i nostri sempre troppo brevi periodi di vacanza.

Ma tutto questo per l'ex Take That svanisce nel nulla di fronte al "piccolo" problema che l'ha portato a scegliere di separarsene mettendola sul mercato. Come si legge dall'articolo apparso sul Corriere, infatti, il cantante avrebbe dichiarato: "c’è una stanza che mi insospettisce in modo particolare, mi dà i brividi. Ci dormiva Teddy, nostra figlia, ma ora non ci dorme più. Spaventa anche me. Se c’è molto dolore, un lutto o una tragedia, penso che possa essere assorbita dai muri lasciando un’essenza che rimane per un lunghissimo periodo". Così, dopo averla acquistata per circa 8 milioni di sterline, la casa è in vendita con uno "sconto" di quasi un milione e mezzo: il prezzo è infatti di 6.75 milioni....del resto Canterville insegna.