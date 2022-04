CURIOSITÀ Abbigliamento per il fitness con i fondi del caffè Una nota catena di grande distribuzione ha deciso di mettere in vendita una linea fitness che nasce con un tessuto eco friendly. Nasce dalla fusione di filati e fondi di caffè.

Dei fondi del caffè potremmo dire molto scomodando le leggende per cui attraverso di loro si poteva conoscere il futuro. Tornando a periodi più immediati i fondi di caffè sono destinati ad una rivoluzione in un settore che non avremmo mai immaginato l'abbigliamento. Nello specifico questo primo esperimento che da lunedì sarà in vendita sui banchi di una nota catena della grande distribuzione sarà per l'abbigliamento sportivo. Una caspule dedicata al fitness che sorride al pianeta e alla sua salute e ha come scopo arginare l'accumulo di rifiuti alimentari. Dal 4 aprile sarà possibile scoprire finalmente, nei 700 punti vendita della catena la nuova gamma di abbigliamento.





Di che si tratta entrando nello specifico? Grazie ad una tecnologia che si chiama S.Café®, con un processo che è a bassa temperatura, alta pressione e risparmio energetico, è stato possibile combinare i resti dei chicchi di caffè ai filati per ottenere questo nuovo tessuto eco-friendly che, grazie alle sue caratteristiche tecniche e fisiche e ai suoi micro pori, ha la capacità di assorbire gli odori e anche di proteggere la pelle dai raggi UV. Una produzione che apre nuove prospettive nel mondo della creatività e della moda che resta ancora uno dei settori che inquinano di più nel nostro pianeta e che è seconda solo al petrolio e ai suoi derivati. I prodotti escono con il cartellino dell'azienda tedesca Crivit e saranno in vendita anche in Italia.



