Abbracciarsi per 3 minuti

Quando si saluta una persona all’aeroporto, magari se non la si si è vista per tanto tempo la si abbraccia. Allo scalo di Dunedin però con abbracci e carezze non si potrà più esagerare perché dovranno essere massimo della durata di 3 minuti. Se si vogliono continuare carezze ed effusioni, si è pregati di spostarsi nell’area parcheggio.

Il cartello non può essere non visto perché appare all’uscita degli imbarchi scritto a caratteri cubitali e si legge anche: “Per affettuosità più prolungate si prega di usare il parcheggio”.

Ovviamente il cartello con gli abbracci a tempo è stato condiviso sul web ed è diventato virale. La domanda che si sono fatti molto utenti è se esiste qualcuno che è lì a cronometrare e che, superato il tempo, stacca le persone dall’abbraccio.

E poi c’è chi si chiede se superando il tempo consentito qualcuno multa i passeggeri o i familiari. E’ probabile che la decisione sia stata presa per evitare affollamento all’uscita dello sbarco tra passeggeri e familiari e la CEO dell’aeroporto di Dunedin ha tenuto a sottolineare che per un saluto sono sufficienti 20 secondi.