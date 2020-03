Da sempre la radio è uno dei mezzi di comunicazione più immediati, è quello strumento che insieme ci informa e ci tiene soprattutto compagnia. In un momento come questo ancora di più può essere utilizzato per sentirci uniti, per stare tutti vicini anche quando la distanza è obbligatoria. E poi c'è la musica: lei non chiude, lei arriva a tutti noi e ci porta ovunque noi vogliamo andare perchè, anche se fisicamente dobbiamo stare a casa, con la mente possiamo essere in qualsiasi posto e con chiunque ci stia a cuore.

Proprio per questo Radio San Marino ha deciso di contribuire, con lo stesso spirito " Una bandiera, una nazione", iniziativa promossa dall' ISS (Istituto per la Sicurezza Sociale). L'appuntamento "on air" è rivolto a tutti ed è fissato per le ore 11.00 di venerdì 20 marzo 2020! Quindi Radio accesa, finestre aperte per cantare tutti insieme l'inno sammarinese!

A seguire, verrà trasmesso anche l'inno italiano per sentirci vicini anche ai nostri amici e vicini di casa che nello stesso orario prenderanno parte all'iniziativa "Una radio per l'Italia".

Sarà un momento indimenticabile per tutti, sappiamo che molti di voi faranno dei video, quindi se volete condividerli con noi potete farlo taggando "Radio San Marino" dai vostri account Instagram e Facebook! Un ulteriore modo per sentirci ancora più uniti!

Ringraziamo per la foto San Marino Comics che ci racconta la storia di un caloroso "abbraccio" pieno di speranza: vediamo Comandante Italia, rappresentante del Bel Paese e Titano, paladino della Repubblica di San Marino. Sono distanti, ma uniti da un cuore unico in questo momento di difficoltà per tutta la popolazione.

Accendi Radio San Marino e canta con noi!