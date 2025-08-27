CURIOSITÀ Acchiapparella è mondiale Da gioco per bambini a disciplina mondiale a settembre un tour e a novembre invece i mondiali che si terranno in Francia

Acchiapparella è mondiale.

Da gioco di bambini a disciplina mondiale. Conosciuto in Italia come "Acchiapparella" o "Ce l’hai", il gioco dell’inseguimento ha varcato i confini del cortile scolastico, trasformandosi in una disciplina sportiva internazionale: il Chase Tag.

Un'evoluzione sorprendente per un passatempo che ha accompagnato l’infanzia di intere generazioni in ogni angolo del mondo. Ora, con un'organizzazione ufficiale alle spalle e un calendario internazionale, è pronto a conquistare anche il pubblico degli sportivi: a novembre in Francia i primi Mondiali.

L'iniziativa è nata nel 2017 grazie ai fratelli Christian e Damien Devaux, che hanno dato vita alla World Chase Tag, organismo che gestisce la disciplina a livello globale.

L’obiettivo? Costruire un circuito sportivo strutturato, con competizioni locali, nazionali e internazionali. Due le categorie ufficiali: una divisione mista con squadre composte da uomini e donne e una tutta al femminile.

Il punto più alto del calendario sarà il Mondiale previsto a novembre a Évry-Courcouronnes, in Francia. Una stagione internazionale all’inseguimento L'avvicinamento al grande evento iridato è scandito da una serie di tappe europee che mantengono alta l’adrenalina: il 12 settembre si gareggia a Londra, il 13 a Stoccolma e il 19 in Spagna, nella città di Compostela.

Le immagini mozzafiato delle gare, soprattutto quelle statunitensi, stanno spopolando sui social, e negli Usa si punta al lancio ufficiale del Chase Tag anche grazie al possibile coinvolgimento dei grandi colossi mediatici.



