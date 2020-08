Achille di Grecia, il nuovo "prince charming"

Una sorta di David Beckham di sangue blu, Achille di Grecia, nipote dell’ultimo re greco, Costantino II deposto nel 1974 quando in Grecia nacque la repubblica. Capelli biondissimi, abbronzatissimo e decisamente bello, il principe Achille o meglio ancora Achileas (nome del semidio dell’Iliade) ha una pletora di fans che lo segue (insegue?) su Instagram, oltre 400 mila follower che cliccano ad ogni foto sui cuoricini.

Non solo bello, anche ricco: la mamma è figlia del miliardario britannico Robert Warren Miller. E poi c'è il patrimonio reale. Poliglotta, cresciuto tra Londra e la Grande Mela, dove studia alla New York University, Achille è stato tenuto a battesimo da William d'Inghilterra, ed è parente del Duca di Edimburgo, marito della Regina Elisabetta, che in gioventù era Filippo di Grecia e Danimarca, come ben sanno i fans della serie The Crown.

Insomma questo «principe rubacuori» si appresta a soffiare la scena ai reali più gettonati (dei quali è comunque parente).

Per il compleanno, una festa insolitamente sottotono causa il lockdown, semplicemente in famiglia, Achille ha postato su Instagram un selfie alla batteria, bacchette alla mano, con smoking e mocassini blu. Modaiolo insomma, come la sorella maggiore Olympia, modella e influencer, una vera it girl.

Un po' di tv e cinema? Perchè no! Sul piccolo schermo ha debuttato a soli 17 anni, partecipando alla storica soap opera Beautiful, la stessa dove ha recitato per anni sua zia, la principessa Theodora.

È stata proprio lei a trasmettergli la passione per la recitazione ed nel futuro prossimo di Achille c'è la partecipazione al film fantasy «Light Warriors», in lavorazione.

Cantare? Of course. Un debutto canoro di Achille in pubblico, giovanissimo, 6 anni fa, in un duetto con Rita Ora ad un gala di beneficenza.

Sui social le sue fan si scatenano con dichiarazioni d’amore esplicite: impossibile contare tutti i «ti amo» che si leggono nei commenti dei suoi post. Anche in risposta a foto forse poco eleganti, ma Achille lo è sempre, sia che piloti una Vespa Piaggio, sia che "aspiri" noodles... noblesse oblige.