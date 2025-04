MUSICA Achille Lauro: "Amor" New Play - Radio San Marino

Achille Lauro: "Amor".

Dopo il successo di "Amore Disperato" e di "Incoscienti Giovani", la canzone che ha portato all'ultimo Festival di Sanremo, Achille Lauro presenta un nuovo singolo, "Amor". Una dedica alla città eterna, Roma, che i suoi fan hanno cantato durante il concerto improvvisato sulla scalinata di Piazza di Spagna.



"Credo che Amor sia una canzone molto interessante per il mio percorso perché prima di tutto è una dedica a Roma vista come una donna". Queste le parole con cui racconta la sua nuova hit. "E' anche una dedica a qualcuno che ami: quando scrivi una canzone dedicata c'è sempre comunque una musa dietro". Poi aggiunge che questa canzone "se la possono dedicare i grandi amori iniziati. Credo che sia uno di quei momenti in cui mi sento nel posto giusto nel momento giusto".

Il suo ultimo album "Comuni Mortali" Achille Lauro verrà presentato live con una doppia data sold out al Circo Massimo di Roma (29 giugno e 1 luglio) e da marzo 2026 nei palazzetti di tutta Italia.

Ecco il calendario completo dell' "Achille Lauro - LIve tour":

04 MARZO 2026 - EBOLI (SA) – PALASELE

06 MARZO 2026 - ROMA - PALAZZO DELLO SPORT

07 MARZO 2026 - ROMA - PALAZZO DELLO SPORT

09 MARZO 2026 - BARI – PALAFLORIO

12 MARZO 2026 - PADOVA – KIOENE ARENA

14 MARZO 2026 - TORINO – INALPI ARENA

16 MARZO 2026 - MILANO – UNIPOL FORUM - SOLD OUT

17 MARZO 2026 - MILANO - UNIPOL FORUM

20 MARZO 2026 - BOLOGNA – UNIPOL ARENA

21 MARZO 2026 - FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM





Achille Lauro - AMOR (Official Video)

