Achille Lauro & Annalisa: il video di Jingle bell rock!

Li abbiamo visti sul palco dell'Ariston durante il Festival di Sanremo interpretare insieme "Gli Uomini non cambiano" di Mia Martini e "Sweet Dreams in 1990", ora Achille Lauro ed Annalisa si cimentano in un classico del Natale: "Jingle Bell Rock"!

Il singolo è estratto dall'album "1920 – ACHILLE LAURO & THE UNTOUCHABLE BAND", progetto che va a chiudere la trilogia legata ai brani del passato e di cui fanno parte "1990", omaggio alla musica dance e "1969 – Achille Idol Rebirth", in cui l'artista da sfogo a quella parte di se legata al punk-rock .

I due artisti sembrano fare coppia fissa e a quanto pare è nato un sodalizio artistico molto affiatato. In queste ore è uscito anche il videoclip ufficiale di "Jingle Bell Rock"!

Ascolta qui Achille Lauro ft. Annalisa, Jingle Bell Rock