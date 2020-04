MUSICA Achille Lauro: esce "16 marzo", il nuovo singolo! Una lettera d'amore: ma indirizzata a chi?

Ci siamo abituati alle sue continue metamorfosi, quelle di Achille Lauro, che in questo 3 aprile ci regala un nuovo capitolo del suo viaggio artistico. E' proprio oggi che esce il suo nuovo singolo, "16 marzo", in collaborazione con Gow Tribe. Si tratta di una lettera d'amore, ma indirizzata a chi?

Tutto quello che sappiamo lo ritroviamo nel messaggio che l'artista aveva lanciato lo scorso 16 marzo attraverso i social: "Questa notte ho scritto una lettera ad una ragazza. L’ho chiamata come il giorno in cui gliel’ho dedicata. Come il mese dei nuovi amori. Quel mese in cui ogni donna torna da chi non la starà cercando più. Come me".

Si tratterà di narrazione o realtà? Sicuramente la realizzazione del brano è stata alquanto complessa, perchè il tutto ha avuto inizio con il lockdown. Achille aveva iniziato a creare questo progetto lontano da casa, in isolamento, allestendo uno studio di emergenza e registrando a distanza con musicisti che si trovano in tutto il mondo. Ci ha accompagnato all'uscita del singolo attraverso le sue stories su Instagram che giorno dopo giorno sono diventate una sorta di diario giornaliero.

Ed ora che il brano è fuori annuncia a tutti i suoi fan il messaggio che vuole trasmettere: "Cari amici, sono nuovamente qui a scrivervi, in un periodo in cui scrivere è uno dei pochi modi che abbiamo di tenere vivo il contatto umano. Oggi vi parlo di un sentimento comune a tutti. Qualcosa di così irreale da diventare affascinante. Così affascinante che me ne sono avvelenato. Nel mese dei nuovi amori, il mese in cui ognuno torna da chi non lo starà cercando più. È una tempesta dentro me. È ciclica. Perdere tutto per inseguire un’illusione. Oggi sono senza costume, senza trucco, innamorato di un ricordo. Vi presento il nuovo me. Ve lo affido. Grazie A presto".

Ascolta qui " 16 marzo" di Achille Lauro

