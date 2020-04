MUSICA Achille Lauro: esce il video di "16 marzo" La protagonista è Benedetta Porcaroli, attrice della serie "Baby"

Achille Lauro: esce il video di "16 marzo".

Dopo l'attesa di qualche settimana esce il video di “16 marzo”, l'ultimo singolo di Achille Lauro. Protagonista della clip è la giovanissima Benedetta Porcaroli, attrice della serie Netflix "Baby".

Il video è una sorta di "come back" nella cultura pop anni '90, il racconto di un ricordo, di un passato che non torna, di un amore che trova spazio solo nei ricordi attraverso l'obiettivo di una videocamera. Giacche di jeans, baci disinibiti, una palette di colori fluo ed un susseguirsi di flashback, compongono il graffito emotivo di un amore disarmato e costretto ad arrendersi, ma che resta inciso in chiunque abbia mai amato.



Un percorso di continua ricerca quello di Achille Lauro, un viaggio di librazione e liberatorio verso il suo se più autentico.

Guarda qui il video di "16 marzo"

I più letti della settimana: