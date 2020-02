MUSICA Achille Lauro nominato direttore creativo di Elektra Records Grande entusiasmo per il suo nuovo incarico

Grandi novità per il futuro professionale di Achille Lauro. Dopo il successo al Festival di Sanremo, gli è stato affidato un ruolo importante nella direzione creativa di Elektra Records. Come risulta dal comunicato stampa ufficiale, il cantante insieme a Warner “svilupperanno, lanceranno e porteranno al successo i progetti futuri dell’artista sotto la label di Elektra Records / Warner Music Italy”.

Un Lauro molto entusiasta per il suo nuovo incarico: “Sono entusiasta di iniziare come nuovo Chief Creative per Elektra Records/Warner Music Italy, l’etichetta di superstar come Jim Morrison, i Doors, i Queen e gli AC/DC. Trovo somiglianze tra la nascita di questa etichetta e i miei primi passi nel settore discografico, quando, come i fondatori della Elektra Records, ho investito i miei pochi risparmi nella produzione dei miei album. Anche quella ‘k’ che nel nome è stata aggiunta per l’etichetta a quello del personaggio della mitologia greca torna nella mia nuova agenzia MK3, il cui nome si ispira alle tre ‘k’ greche che indicano fulmini e saette”.





