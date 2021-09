MUSICA "Acoustic Hymns Vol. 1" il nuovo album di Richard Ashcroft L'ex front man dei Verve torna con un lavoro solista da "Natural Rebel" uscito nel 2018

"Acoustic Hymns Vol. 1" il nuovo album di Richard Ashcroft.

Richard Ashcroft è diventato un artista solista di successo, pubblicando tre album tra i primi del Regno Unito. Noi lo abbiamo conosciuto grazie al gruppo alternative rock The Verve, dove è stato il cantante e chitarrista ritmico occasionale della band. Dalla lor formazione nel 1990 al 1999. Scrivendo per loro canzoni come: "Bitter Sweet Symphony", dove compare anche nel video, "Lucky Man" e il numero del Regno Unito uno "The Drud Don't Work".

Il 29 Ottobre torna con un nuovo album dal titolo "Acoustic Hymns Vol. 1" che ripropone alcuni dei suoi grandi successi sia da solista che nella band The Verve, in versione acustica, tra i quali ovviamente la famosissima "Bittersweet Symphony". Questo lavoro di Ashcroft esce a tre anni esatti da "Natural Rebel" pubblicato nel 2018.





