CURIOSITÀ

Acqua gratis in aeroporto

Ridurre la plastica, sostegno ai passeggeri in transito servizio attivo dalla fine del 2025.

Acqua gratis in aeroporto.

Entro la fine del 2025, chi viaggerà dagli aeroporti italiani potrà finalmente dire addio all’acqua pagata a caro prezzo nei negozi.

In ben 22 scali associati ad Assaeroporti, infatti, sarà possibile riempire gratuitamente borracce e bottiglie dopo i controlli di sicurezza.

Una novità che coinvolge i principali hub del Paese, da Malpensa e Linate fino a Napoli, Bologna, Cagliari, Torino, Olbia e Alghero, dove il servizio è già attivo da tempo.

L’iniziativa, nata su impulso di Assaeroporti, punta a un duplice obiettivo: migliorare l’esperienza dei viaggiatori e ridurre in modo concreto l’uso di plastica monouso.

Una risposta alle tante proteste per i prezzi esorbitanti dell’acqua e dei generi alimentari negli aeroporti, spesso ben superiori rispetto a quanto richiesto normalmente. 

Ai pionieri del refill si sono aggiunti altri scali come Bergamo, Palermo e Cuneo, già operativi, mentre Catania, Pisa, Firenze, Trieste, Trapani, Pescara, Rimini, Comiso e Salerno completeranno la lista entro la fine dell’anno.

Anche Genova e Grosseto si sono uniti all’iniziativa, offrendo acqua potabile senza alcun costo per i viaggiatori, seppur con modalità diverse a seconda delle strutture.

