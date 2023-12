MUSICA Addio a Jimmy Villotti Chitarrista jazz in carriera ha suonato con i big della musica a partire da Lucio Dalla e Morandi della sua Bologna

Addio a Jimmy Villotti.

Se ne va un grande della musica, Marco Villotti per tutti Jimmy. Avrebbe compiuto 79 anni tra poco, malato da tempo si è spento nella sua casa di Bologna assistito dalla moglie Natascia che ne ha dato l'annuncio. Chitarrista jazz ha suonato e collaborato con i maggiori esponenti della musica italiana da Lucio Dalla , Gianni Morandi, Francesco Guccini per finire con Ornalla Vanoni. Paolo Conte aveva creato la copertina del suo ultimo libro "Onyricana". E ricordandolo anche in una sua celebre canzone dal titolo Jimmy, ballando. Vinicio Capossela lo ha voluto al suo fianco nella tappa bolognese del suo tour nel 2022. E quella per Jimmy fu l'ultima apparizione in pubblico.

Ciao Jimmy

