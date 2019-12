ATTUALITÀ Addio alla cantante dei Roxette Marie Fredriksson Il suo ultimo album nel 2018

Addio alla cantante dei Roxette Marie Fredriksson.

Scompare Marie Fredriksson, la cantante del duo svedese dei Roxette. Aveva 61 anni e dal 2002 combatteva la sua battaglia contro il cancro.

Ricordiamo tra gli indimenticabili successi della band "It Must Have Been Love", "Joyride", "Listen To Your Heart", "The Look".

La notizia arriva dal quotidiano svedese express che riporta le parole della famiglia: «È con grande tristezza che dobbiamo annunciare che uno dei nostri artisti più grandi e più amati è scomparso. Marie Fredriksson è morta la mattina del 9 dicembre a seguito della sua malattia». Nonostante la malattia Marie aveva continuato la sua attività di cantante pubblicando il suo ultimo album nel 2018.

Ascolta qui uno dei più grandi successi dei Roxette





I più letti della settimana: