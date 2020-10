CURIOSITÀ Addio "Biancaneve" A 101 anni, ci ha lasciato Marge Champion, la ballerina e attrice che ispirò il personaggio di Biancaneve

Addio "Biancaneve".

Nata a Los Angeles il 2 settembre 1919, Marge Champion,vero nome all'anagrafe era Marjorie Celeste Belcher, iniziò a danzare da bambina nella scuola di ballo del padre Ernest Belcher, dove fu notata per la sua grazia e i suoi movimenti e quindi scelta dai Walt Disney Animation Studios nel 1936 come modella per i movimenti di Biancaneve. Entrava così nella leggenda del cinema d'animazione donando le sue movenze e il suo volto al celebre personaggio della fiaba dei fratelli Jacob e Wilhelm Grimm, "Biancaneve e i sette nani" e divenuta un classico di Walt Disney. Le sue movenze, i suoi passi aggraziati la faranno diventare una musa dei Walt Disney Animation Studios, dando il suo contributo anche alla realizzazione della fata turchina in «Pinocchio» (1940), dell'ippopotamo ballerino in «Fantasia» (1940) e di Mr Stork in «Dumbo - L'elefante volante» (1941).



(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





Nel 1947 si sposa con il ballerino e coreografo Gower Champion. Poi Marge entra nel magico mondo dei film musicali, inizia a danzare in quelli della Metro-Goldwyn-Mayer, tra cui «Assedio d'amore» (1950), «Show Boat» (1951) di George Sidney, «Tre ragazze di Broadway» (1953) di Stanley Donen, «Annibale e la vestale» (1955), «Mia moglie preferisce suo marito» (1955)di H. C. Potter. Il remake di «Modelle di lusso» (1952) di Mervyn LeRoy la vede protagonista assieme al marito in cui ricoprirono i ruoli che erano stati di Ginger Rogers e Fred Astaire. I suoi ultimi due film risalgono al 1968: «Hollywood Party» per regia di Blake Edwards e «Un uomo a nudo» di Frank Perry. Nella vita privata si è sposata 3 volte, dai quali ha avuto due figli Blake e Gregg Champion. Dagli anni sessanta in poi lavorò anche come coreografa per il teatro musicale, il cinema e la televisione, vincendo nel 1975 un Emmy Award per le migliori coreografie per «Queen of the Stardust Ballroom»



Marjorie Celeste Belcher, è morta ieri a Los Angeles, all'età di 101 anni,















I più letti della settimana: