Addio Chewbe, che la Forza sia con te

Peter Mayhew, l'attore che interpretava il peloso co-pilota Chewbacca in diversi film e spin off della saga di Star Wars, è purtroppo morto. Britannicodi nascita, dall'alto dei suoi due metri e 21 centimetri, aveva iniziato a fare cinema nella seconda metà degli anni settenta in "Sinbad e l'occhio della tigre", in cui interpretava un minotauro. Ma nel 1977 lo stesso George Lucas lo scelse per interpretare Chewbacca nella prima puntata di "Star Wars", lo storico Episode IV: Una nuova speranza.

Una coppia davvero spassosa quella composta da Han Solo, Harrison Ford, e lo wookie,Peter Mayhew, e nelle ultime ora tantissimi attori hanno espresso il loro dolore attraverso le pagine social, come Mark Hamill, alias Luke Skywalker.













Peter continuò a recitare nelle produzioni Lucas fino al 2015, quando la salute lo tradì e dovette essere sostituito. Rimase comunque un "consulente" per aiutare nella recitazione il suo successore nel ruolo di Chewbacca, un giocatore di basket finlandese Joonas Suotamo.