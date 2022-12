CURIOSITÀ Addobbi natalizi che passione! Amanda Ware ha abbandonato una cattedra da insegnante per trasformare la sua passione in un lavoro, lei oggi addobba alberi di Natale e in 3 mesi guadagna quello che prima percepiva in un anno.

Addobbi natalizi che passione!.

Cambiare vita lasciando un lavoro per farne un altro che ci piace di più. Un sogno più che umano che una donna americana ha realizzato. Lei ama il Natale e ha lo stesso trasporto per addobbare l'albero a casa. Questa sua passione l'ha trasformata in un lavoro abbandonando la cattedra da insegnante. Può essere consultata se avete bisogno di fare il vostro albero perchè lei lo fa con amore e con addobbi che realizza con le sue mani. Un lavoro anche abbastanza remunerativo visto che in 2 ore guadagna circa 1000 dollari, quindi in tre mesi incassa di più di quello che guadagnava prima in un anno.

[Banner_Google_ADS]

Si chiama Amanda Ware e ha 43 anni, vive a Bentonville, in Arkansas e ha la passione delle decorazioni natalizie. Inizia ad addobbare gli alberi nelle case dei committenti nel mese di novembre e c’è chi la prenota già da ottobre. Ogni anno arriva a fare circa cento alberi e li prepara con le decorazioni che vende sul suo sito. Per addobbare un abete impiega dalle 2 alle 5 ore, a seconda di quello che le chiede il cliente. La sua tariffa varia dai 300 ai 1500 dollari per albero. Lei consiglia sempre di partire da luci bianche calde invece che quelle colorate e si deve fare molta attenzione a coprire tutti i buchi, perché l’albero non deve mai essere spoglio da nessuna parte. Infine suggerisce di non utilizzare mai la classica stella come puntale, ma usare dei fiori.



Audio Gallery



I più letti della settimana: