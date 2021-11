CURIOSITÀ Aereo costretto a tornare in aeroporto...troppa puzza di piedi Il volo Londra-Zurigo, interrotto trenta minuti dopo il decollo a causa del forte odore in cabina di pilotaggio

Aereo costretto a tornare in aeroporto...troppa puzza di piedi.

"Signori passeggeri, buongiorno. Chi vi parla è il comandante, per mettervi al corrente di un increscioso inconveniente che ci costringe a tornare verso l'aeroporto di partenza. La causa: calzini puzzolenti a bordo...." Deve essere quello che, più o meno, si sono sentiti dire i passeggeri a bordo del volo, Londra-Zurigo della Swiss International Airlines, dopo circa trenta minuti dal decollo da Heathrow, e dove stavano facendo ritorno. Non tutti l'hanno presa in ridere, infatti un passeggero, alquanto adirato, ha immediatamente sbottato chiedendo il risarcimento per il danno subito. Forte del fatto che è previsto dalle regole europee.

Stranamente però questa volta si è visto respingere al mittente la richiesta, con questa singolare e, per alcuni versi, bizzarra motivazione: "L'aereo è stato costretto a tornare a Londra a causa dell'odore di calzini sporchi nella cabina di pilotaggio. Indi per cui, la compagnia considera la cancellazione del volo circostanza straordinaria. Ed è per questa ragione che con rammarico dobbiamo rifiutare la sua richiesta". Il problema è che quella non era la sola pervenuta alla Swiss International Airlines. La compagnia ha infatti negato l'indennizzo anche a tutti quei passeggeri, che a causa dei mefitici calzini hanno dovuto alloggiare per una notte non prevista in hotel.





