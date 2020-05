"Affari" di famiglia

"Qualis pater talis filius" e la famiglia Siffredi non si sottrae a questa regola. Che mestiere fa il capostipite Rocco suppongo lo si sappia ampiamente, anche se ancora sono in molti che fingono di non conoscerlo o di non associare il volto al nome in quanto non guarda la televisione spesso. Lorenzo Tano è il maggiore dei figli di Siffredi e ha deciso di proseguire la tradizione di casa seguendo le orme del padre nel mondo del "porno".









Il suo debutto si intitola "Pure Neon" ed è uscito poco tempo fa, è un film a soggetto e sceneggiatura interamente a cura del primogenito, il giovane ha anche affiancato il padre alla regia e da qualche anno lo segue sul set. Diviso in quattro episodi "The Artist", "Sexy Fighters", "Colerful Dream" e "House Party!" il progetto colpisce per la totale assenza di uomini sulla scena, lasciata interamente alle donne, cosa che ha lasciato disorientati i fan di Siffredi. "Per "Pure Neon", ho scelto tra le più grandi star del porno europeo in circolazione", ha dichiarato il pornoattore che, nonostante i tanti anni passati, da sempre ha fatto della passione per il suo lavoro l'obbiettivo principale. cosa divertente proprio Rocco qualche anno fa in una intervista aveva detto, parlando dei suoi figli, che mai avrebbero seguito le sue orme, solo parlando di Lorenzo aveva raccontato l'esperienza da regista fatta, ma non in uno dei suoi film. Lorenzo, prosegue il pornoattore, ama seguire solo le scene dove ci sono esclusivamente donne, anzi mi dice da sempre che i miei film erano girati male!!!