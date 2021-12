Affari Immobiliari

Per le vacanze alle Hawaii perché prenotare in un albergo se sei Jeff Bezos e puoi comperarti un'isola?









Il CEO di Amazon ha fatto un affare immobiliare spendendo circa 78 milioni di dollari per comperare una porzione dell'isola di Maui. La proprietà si chiama: “Tenuta di Carter”, comprende la casa patronale che ha una superfice di 420 metri quadri, una dependance da 160 Mq, una piscina lunga 65 metri e sette appezzamenti di terreno. Prima di Bezos hanno messo gli occhi sull'isola Mark Zuckemberg, Leonardo di Caprio e Barack Obama. Quella di comprarsi casa alle Hawaii è una vera e propria mania da vip che rende particolarmente felici le popolazioni locali che vedono aumentare in maniera significativa il valore dei loro immobili. Per ingraziarsi la popolazione, Bezos ha però fatto alcune donazioni generose ai centri di beneficenza di Maui. Il magnate è poi molto soddisfatto del suo acquisto, soprattutto per la privacy che il posto assicura.