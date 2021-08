CURIOSITÀ Affari Immobiliari per Mick Jagger Il rocker ha comperato casa in SIcilia

Affari Immobiliari per Mick Jagger.

Che Mick Jagger stesse vivendo una sorta di amore per l'Italia non era un grande segreto il leader dei Rolling Stones aveva soggiornato per un anno in Toscana dove già numerose star hanno casa e hanno messo le radici, uno dei primi è stato Sting e la moglie Trudie Stayler.





Ma la notizia rimbalzata sulla stampa partita da una testata locale è che Jagger ha comperato casa in Italia ma non in Toscana. L'investimento immobiliare lo ha fatto in Sicilia a Porto Palo di Capo Passero centro di 3900 abitanti in provincia di Siracusa con un mare meraviglioso. Il leader degli Stones era stato ospite a Natale dello scorso anno della tenuta dei Marchesi di San Giuliano, a Villasmundo, frazione di Melilli, nel Siracusano. Durante uno dei suoi tour alla scoperta del territorio avrebbe visto l'immobile collocato “vista mare” e se ne sarebbe innamorato.



