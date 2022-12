Ai Game Awards trionfa Elden Ring di Hidetaka Miyazaki

Il 9 Dicembre scorso è andata in scena a Los Angeles quella che possiamo definire la Notte degli Oscar in campo videoludico. Il festival de The Game Awards ideata e condotta dal giornalista Geoff Keighley, mette in palio il premio più ambito quello di "Game of the Year".









In lista i titoli più apprezzati dai videogiocatori, in questo caso del mondo e per questo, tutti con le carte in regola per ambire al prestigioso premio. I pezzi da novanta sulla lista dei candidati erano: Horizon: Forbidden West, Xenoblade Chronicles 3 e A Plague Tale: Requiem. Anche se i maggiori candidati al titolo finale erano due God of War: Ragnarok, esclusiva PlayStation di Sony Santa Monica e Elden Ring della FromSoftware, gioco ideato dal suo presidente Hidetaka Miyazaki.





E proprio il capolavoro di Miyazaki alla fine ha fatto incetta di premi, portandosi a casa dal più prestigioso, "Gioco dell'anno", al miglior gioco di ruolo, miglior direzione artistica per finire con: premio miglior direzione ludica. A God of War sono stati assegnati invece: miglior comparto narrativo, migliore colonna sonora, miglior audio design, miglior performance, miglior gioco d'azione e avventura e innovazione in termini di accessibilità. Non male direi...Sono rimasti delusi quelli che si aspettavano annunci bomba su secondi capitoli o DLC in arrivo.