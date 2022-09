Ai libri di storia era sfuggito "Antivirus" un legionario romano

Zlatan Ibrahimovic si prepara al ritorno in campo con la maglia del Milan, ma nel frattempo si dedica al cinema. Sarà proprio il campione rossonero a prestare la sua immagine al legionario Antivirus nel nuovo capitolo del film su "Asterix e Obelix", che nelle prossime settimane esordirà nelle sale cinematografiche francesi, mentre dalle nostre parti arriverà soltanto dal 1° febbraio 2023. La pellicola si intitola Asterix & Obelix: Il Regno di Mezzo (L'empire du Milieu nella versione originale) e nel trailer, diffuso dai social media Instagram e twitter si può ammirare il bomber rossonero mostrare nella sua classica posa a braccia aperte che regala ai suoi tifosi, e non solo, dopo ogni gol. Ibra nel film ha recitato accanto a due stelle del cinema francese come Marion Cotillard (nel ruolo di Cleopatra) e Vincent Cassel (in quello di Giulio Cesare). Non ci resta che attendere Febbraio per vedere Zlatan Antivirus al cinema sperando di rivederlo prima in quello che sa fare meglio, ovvero giocare a calcio.