Ai mercatini di Natale pedalando.

Trento è senza dubbio una delle città culla della tradizione dei mercatini di Natale tra i più importanti in Italia. Quest’anno, per la ventottesima edizione della manifestazione, è prevista una novità: le luminarie saranno in parte alimentate grazie a due bici speciali installate a Piazza Duomo.

In questo modo i cittadini e i visitatori potranno dare il loro contributo all’ambiente e combattere il caro energia, semplicemente pedalando. Saranno infatti due le cyclette attive da sabato 19 novembre all’8 gennaio in Piazza Duomo e ogni minuto di attività fisica si trasformerà in energia pulita, preziosa per tenere accese le luminarie natalizie nella città. Infatti, grazie a un collegamento diretto con un accumulatore le bici produrranno energia con il movimento dei pedali.



