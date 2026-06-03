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AI nel mondo

In quanti paesi viene utilizzata l'AI?

di Roberto Bagazzoli
3 giu 2026
Immagine da Pexel
Immagine da Pexel

Voi usate ChatGpt? Ricorrete all’intelligenza Artificiale nel vostro lavoro? In caso affermativo, fate parte della percentuale di adulti, il 17,8% che la utilizza regolarmente e i numeri sono in aumento.

Oggi ventisei Paesi utilizzano l’AI con una percentuale di popolazione sul 30%. Soprattutto quelli che vivono nel nord del mondo. Dove si usa meno è invece nel sud del mondo dove il suo uso è del 15,4%.

Un po’ come se il mondo viaggiasse a due velocità. I Paesi dove si interagisce di più con l’Ai sono gli Emirati Arabi Uniti, con il 70,1%, segue Singapore con il 63%, e poi ci sono la Corea del Sud, la Thailandia e il Giappone.

Invece in Europa spiccano Norvegia, Irlanda, Francia, Spagna e Paesi Bassi con un utilizzo superiore al 40% e cresce la digitalizzazione delle imprese.

Nella classifica mondiale gli Stati Uniti si collocano al ventunesimo posto con il 31,3%. Ma come viene impiegata l’AI? Gli Stati Uniti sviluppano i modelli di AI, progetta chip e finanziamenti di venture capital, e aziende locali interagiscono con l’AI nel lavoro quotidiano.

Gli Stati americani stessi, tra di loro si muovono a diverse velocità. Il 22,4% dei lavoratori di Washington utilizza l’intelligenza artificiale, contro il 13,1% del South Dakota.

La domanda sorge spontanea: e in Italia come siamo messi? Nella classifica mondiale ci collochiamo al venticinquesimo posto dopo la Polonia e prima della Repubblica Ceca. L’Irlanda ha registrato un +3,8%.




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