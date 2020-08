Al "Ace Jazz Festival di San Marino" arrivano i Dirotta su Cuba

Ace Jazz Festival San Marino ha deciso di regalare al suo pubblico un altro grande concerto (a ingresso gratuito): i Dirotta su Cuba, che suoneranno dal vivo per la prima volta dopo il lockdown. Con questa storica band, punto di riferimento per il funk made in Italy, il nuovo festival sammarinese avrà un’inaugurazione dinamica, coinvolgente, gioiosamente ballabile.