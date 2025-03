CURIOSITÀ Al Bancomat Tecnologia in evoluzione come cambieranno i prelievi

Al Bancomat.

Il futuro per l'utilizzo del bancomat sarà sempre più tecnologico. Tra poco tempo potremo prelevare denaro solo avvicinando la carta di credito o uno smartphone al lettore, senza che avvenga alcun contatto con il punto ATM erogatore.

La nuova tecnologia si chiama Nfc ("near field communication") e permetterà di prelevare il contante in modo più sicuro e comodo. Attualmente è la tecnologia contactless adottata per le carte di credito che devono solo essere avvicinate al Pos per essere riconosciute.

Ovviamente solo dopo aver verificato l’identità del richiedente, si potrà accedere a tutte le classiche funzioni del bancomat: prelievi, consultazione del saldo e trasferimenti. Ci sarà infatti un'interfaccia touchscreen al posto del vecchio tastierino.

Con questa nuova modalità, sarà più difficile la clonazione delle carte e le operazioni avverranno in modo più semplice e rapido, eliminando anche, se si usa lo smartphone, di portare carte bancomat con sé. Inoltre le carte dureranno molto di più perché non essendoci l’usura del chip, la banda magnetica resisterà molto più a lungo.

