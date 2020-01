RSM CINEMA Al Concordia La Dea fortuna di Ozpetek e I vitelloni di Fellini Con Floriano Sciutti

Al Cinema Concordia questa settimana l'ultimo film di Ferzan Ozpetek, La dea fortuna: l'arrivo di due bambini lasciati loro in custodia per qualche giorno, potrebbe dare alla relazione di Arturo e Alessandro un'insperata svolta. Un grande ritorno per il regista di origine turca.

Lunedì 20 gennaio, centenario dalla nascita di Federico Fellini, alle 17.30 ed alle 21 I Vitelloni, pellicola restaurata dalla Cineteca di Bologna.





