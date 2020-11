CINEMA Al servizio di Sua Maestà ora ci sarà una donna 007 diventa un agente segreto donna

Al servizio di Sua Maestà ora ci sarà una donna.

Da Hollywood è arrivata la conferma che dopo "No Time To Die, 25° film della saga e ultimo con Daniel Craig nei panni dell'agente segreto più famoso al mondo, ci saranno dei cambiamenti e che cambiamenti. Il personaggio di James Bond da sempre è stato interpretato da uomini dal compianto Sean Connery, a Roger Moore, Timothy Dalton fino a Pierce Brosnan per arrivare a Craig che pare chiuda il cerchio, perché dal prossimo film il ruolo passa al femminile. Sarà Lashana Lynch ad ereditare il famoso ruolo di agente segreto al servizio di Sua Maestà il famoso personaggio ispirato dai romanzi dello scrittore Ian Fleming, lei che aveva ricoperto il ruolo di un agente della CIA in un episodio proprio al fianco di Craig. La conferma arriva dalla stessa Lynch in una intervista rilasciata ad una rivista di moda Harper’s Baazar, dove lei stessa si dice consapevole di far parte di un momento che sarà rivoluzionario. 32 anni, nata a Londra, è un’attrice di colore ed immediatamente è stata oggetto di odio dal web dopo che si è diffusa la notizia del futuro ruolo, ha detto di essere stata costretta a cancellarsi dai social .







