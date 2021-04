CURIOSITÀ Al tavolo in pizzeria con gli ologrammi Two Hearts Pizzeria: le prime al mondo che utilizzano la tecnologia olografica 3D in tempo reale

Al tavolo in pizzeria con gli ologrammi.

In questi lunghi mesi di pandemia abbiamo, gioco forza, abusato di videochiamate e quando si è potuto cenare in un locale rimasto aperto, ci siamo ritrovati come compagnia peluche e manichini a tavola con noi. Con tante trovate, alcune molto fantasiose, come antidoto contro la solitudine nessuno però aveva ancora pensato di sfruttare una tecnologia che, arriva dal mondo del business, dove è già tra le più promettenti in questi tempi difficili, parliamo degli ologrammi. Ora il gap è colmato, ci ha pensato "Virgin Media", società facente parte dell'impero di Sir Richard Brandson, che ha creato e poi aperto le "Two Hearts Pizzeria". Sono le prime al mondo ad avere in utilizzo la tecnologia olografica 3D in tempo reale. Due ma distanti fra loro una a Londra (Southbank) e l'altra a Edimburgo (Castle Street).





[Banner_Google_ADS]







Hanno aperto il 15 aprile e chiuso il 17, ma hanno consentito a 30 fortunati clienti di cenare o pranzare con l'ologramma di amici e parenti che interagivano a 400 miglia di distanza, mentre erano in uno dei due ristoranti. La condizione indispensabile per provare questa esperienza è che entrambi i luoghi in cui si mangia abbiano a disposizione gli strumenti che servono per collegarsi e in questo caso, oltre al particolare schermo con tecnologia olografica, indispensabile anche la linea gigabit di Virgin. Alla base dell'idea delle Two Hearts Pizzeria, è che la vorrebbe nata come trovata promozionale per sponsorizzare questa rete ultraveloce. Per trovare poi i clienti con cui sperimentarla, si è pensato mesi fa di avviare una ricerca chiedendo alle persone residenti a Londra con amici e parenti a Edimburgo (e viceversa) di farsi avanti, promettendo in cambio un «pasto a sorpresa» mai provato. Un primo passo per fre entrare nella quotidianità la tecnologia in questione lo ha appena fatto Microsoft, che ha da poco presentato Mash: una piattaforma che, anche con un semplice smartphone, consentirà di trasformarsi in ologramma e condividere oggetti virtualmente.

Teletrasporto? L'idea alla quale si guarda è quella.



I più letti della settimana: