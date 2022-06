Al Teatro alla Scala,durante i cori verdiani squilla un cellulare, tutto si ferma

Grande mancanza di rispetto nei confronti dei musicisti del Teatro alla Scala di Milano. Nel breve silenzio, che l'Orchestra e il Coro, diretti dal Dal pubblico si è levato un applauso e dopo la fastidiosa ed incivile interruzione da trillo, l’esecuzione è ripartita, ma non da dove era stata interrotta, dall’inizio., durante l'esecuzione dei non semplici cori verdiani,per la precisione il coro di Macbeth di Patria oppressa. Nel momento di massima tensione, si sente lo squillo in sala di un cellulare. L'infernale apparecchio non si limita al primo squillo, ma ne regala alla folla incredula un altro. Tutto finito penserete voi...ma assolutamente no, ne arriva un terzo che però accende il maestro che dirige, il quale girandosi verso il pubblico con fare polemico sbotta dicendo:









"Risponda pure, noi riprendiamo dopo". Alla grande mancanza di rispetto nei confronti dei musicisti, il maestro Chailly non ha fatto finta di niente, e ha ribadito: "Patria oppressa con l'ostinato del telefonino non è possibile", ha aggiunto: "non siamo soli, perché stiamo realizzando un'incisione per la Decca di Londra" ed "è una cosa importante".



Dal pubblico si è levato un lungo applauso e dopo la fastidiosa ed incivile interruzione da trillo, l’esecuzione è ripartita, ma non da dove era stata interrotta, ma dall’inizio.