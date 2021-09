CINEMA Al via la 78a edizione della "Mostra del Cinema di Venezia" Appuntamento dal 1 all'11 settembre in Laguna con l'attrice Serena Rossi madrina della manifestazione

Al via la 78a edizione della "Mostra del Cinema di Venezia".

Tutto è pronto in laguna per dare inizio alla 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, che parte con un evento di “preapertura”: la proiezione di “Per grazia ricevuta” di e con Nino Manfredi in una versione restaurata a cura della Cineteca Nazionale e dell'Istituto Luce-Cinecitta. Così la Mostra rende omaggio a Manfredi nel centenario della sua nascita. Poi saranno undici giorni come sempre ricchi di film, emozioni e attori italiani e non. Edizione che è già entrata nella storia per essere la prima al mondo con certificazione green relativamente all’impegno sociale. Madrina della manifestazione l'attrice Serena Rossi che proprio da Venezia vide spiccare il volo della sua carriera grazie al film "Ammore e malavita", per la regia dei Manetti Bros.

Anche questa edizione dove si assiste il ritorno massiccio degli americani, ha affidato l'immagine del manifesto ufficiale e della sigla all' illustratore e autore Lorenzo Mattotti. Che spiega come ha creato la sua opera per la mostra in «due personaggi si filmano reciprocamente in una sorta di danza, di duello giocoso... Una danza sotto i riflettori di un set, un movimento di energie comuni, un rituale di sguardi».

Immancabili le star direttamente da Hollywood, la bella e tanto attesa Pénelope Cruz con il film "Madres paralelas" di Pedro Almodovar, il regista Ridley Scott che riceverà il premio Glory to the Filmmaker, Oscar Isaac, Zendaya, Jason Momoa, Timothée Chalamet e Javier Bardem cast del film "Dune", poi Ben Affleck e Matt Damon, Adam Driver per la prima di "House of Gucci" che vede nel ruolo di protagonista Lady Gaga e Antonio Banderas con"Competencia Oficial".

Altri ancora ne vedremo sul red carpet dove sfileranno anche Valeria Golino, Riccardo Scamarcio e Silvio Orlando in rappresentanza del cinema italiano. Cinema italiano che prende parte alla mostra con cinque film, "America latina" dei fratelli D’Innocenzo, "Qui rido io'" a firma Mario Martone, Paolo Sorrentino presenta "È stata la mano di Dio","Freaks Out" di Gabriele Mainetti e 'Il buco" di Michelangelo Frammartino.

Si comincia, buona visione a tutti....









[Banner_Google_ADS]















I più letti della settimana: