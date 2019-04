Alan Ford festeggia 50 anni

Avete presente James Bond? Se si pensa "agente segreto" viene alla mente l'immagine di 007 con la sua eleganza, la sua classe, il suo martini e non ultimi i mezzi straordinari che gli vengono messi a disposizione per condurre le sue indagini. Resettate tutto!!!

Nel maggio del 1969 il mondo dei fumetti scopre "Il Gruppo T.N.T. " grazie alla premiata ditta Magnus & Bunker due fumettisti che racconteranno le avventure di uno scalcinatissimo gruppo di improbabili "soggetti" dediti alla professione di Agenti Segreti. Il tutto prende il via da un colloquio di lavoro che deve sostenere un giovane squattrinato grafico pubblicitario di nome Alan Ford, che sbagliando indirizzo convinto di entrare nell'ufficio dove aveva appuntamento, entra nel fatiscente negozio di fiori sede della temibile organizzazione di agenti segreti, Il Gruppo T.N.T. inizia così la sua carriera e contemporaneamente anche una delle più originali e insolite (oltre che di successo) serie mai apparse nel campo del fumetto italiano. elento che distingue da subito il fumetto è la coralità delle avventure portate avanti da tutti i componenti, ogniuno dei quali con personalità, carattere e particolarità ben definite e distinte fra loro.

Il piccolo Bob Rock, complessato per la sua statura e per le dimenioni del suo naso e con il quale Ford farà coppia in quasi la totalità delle avventure, Il conte Oliver degli Oliver Oliver, nobile inglese decaduto e dedito all'appropriazione della roba altrui nel quale è abilissimo. Otto Grunf pilota della prima guerra mondiale e inventore di tutti marchingegni più improbi e improbabili in dotazione al gruppo, per finire a Geremia e Cariatide il primo afflitto da mille malanni immaginari e il secondo che dovrebbe fare il vice del capo sempre intendo a schiacciare pisolini. Ma a capo di tutto questo chi c'è chiederete? A capo troviamo un vecchio paralitico inchiodato su una sedia a rotelle ma che nonostante questo è lucido, intelligente e assai furbo, oltre che di pessimo carattere e un modo tutto suo di dividere i proventi delle missioni portate a termine. Il "Numero Uno" che si rivelerà anche il personaggio più apprezzato del fumetto stesso. A Maggio 2019 questi loschi figuri compiono mezzo secolo 50 anni e anche se hanno perso per strada Magnus deceduto nel 1996 continuano a farci ridere con le loro sgangherate missioni impossibili. ah dimenticavo, Recentemente però c’è stata una grande svolta. Tutti i componenti del Gruppo TNT eccezion fatta per Alan e il Conte Oliver sembrano perire in un incidente, ingoiati dalle acque di un fiume. A fianco di Alan, adesso c’è una bella francesina di nome Minuette Macon che l’aiuta a gestire la nuova attività ufficiale “Agenzia T.N.T.investigazioni a prezzi modici” Comunque sia, buon compleanno Agente Ford