"Albachiara" di Vasco Rossi compie 41 anni!

Era il 25 maggio del 1979 quando arrivava uno dei più grandi successi di Vasco Rossi: Albachiara. In realtà il suo esordio sarebbe avvenuto il 30 aprile di quell'anno all'interno dell'album "Non siamo mica gli americani!", poi andato in ristampa nel 1984 proprio con il titolo "Albachiara".

E' uno dei brani che hanno segnato tutta la storia della musica italiana ed è stato scritto di getto ispirandosi ad una ragazzina che lo stesso Vasco vedeva passare ogni giorno davanti casa sua per prendere l'autobus. Da allora questa canzone è immancabile nei suoi concerti ed è molto spesso quella che accompagna la chiusura dei suoi live.

Proprio nella sua autobiografia "La versione di Vasco", il cantautore racconta la genesi della canzone: «Era il 1979, ero a casa a preparare gli esami dell’università. Dalla finestra vedevo sempre una ragazzina arrivare con la corriera… avrà avuto tredici-quattordici anni. Quando ne compì diciotto, e io praticamente non ero più perseguibile, glielo dissi: “Guarda che l’ho scritta per te “Albachiara”». Lei reagì in maniera imbarazzata dicendo che la ragazza di Albachiara doveva essere molto più piccola di lei. Infine scappò via dichiarandosi offesa, lasciandolo molto deluso. «Non mi aveva creduto – continua Rossi – e fu così che mi venne Una canzone per te». […] «Una canzone per te e non ci credi, eh? Sorridi e abbassi gli occhi un istante e dici “non credo d’essere Così importante”. Ma dici una bugia e infatti scappi via, una canzone per te, come non è vero sei te / ma tu non ti ci riconosci neanche […]”.

Ascolta Vasco Rossi, "Albachiara"