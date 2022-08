CURIOSITÀ Alberi al riparo dal caldo Il caldo e la siccità continuano e imperversando ormai da mesi in tutta Europa: così la città di Salisburgo in Austria ha pensato di mettere a riparo gli alberi più giovani

Il caldo e la siccità continuano ad imperversare ormai da mesi in tutta Europa: così la città di Salisburgo in Austria ha pensato di mettere a riparo gli alberi più giovani predisponendo delle sacche d’acqua per mantenere umide le loro radici. Le temperature oltre la media possono provocare problemi per l’uomo e per tutto l’ambiente circostante. Nelle città il problema è ancora più grave in quanto l’urbanizzazione modifica in modo negativo il rapporto tra edifici e spazi verdi. Queste condizioni favoriscono così temperature molto più elevate rispetto alla campagna circostante.

E questo, a sua volta, rende il verde urbano particolarmente vulnerabile allo stress climatico estivo, soprattutto al di fuori dei parchi. I sacchetti d‘acqua che saranno presto predisposti a vantaggio degli alberi più giovani della città dovrebbero mantenere le radici umide per periodi di tempo più lunghi, garantendo che non subiscano danni dal calore in eccesso. Questo stratagemma è costituito in particolare da sacchi di terra avvolti attorno al tronco di giovani alberi che le autorità annaffieranno, il che consentirà agli alberi di nutrirsi dell’umidità fresca molto più a lungo di quanto sarebbe possibile se fosse annaffiato direttamente il terreno.



