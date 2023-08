NEW PLAY Alesso con John Newman Dalla Svezia al Regno Unito, due pezzi da novanta per un singolo, "Call your name", carico di ritmo e di passione

Alesso con John Newman.

Alesso, al secolo Alessandro Renato Rodolfo Lindblad, disc jockey,produttore discografico e remixer svedese con origini italiane da oltre 5, 5 miliardi di stream globali nominato ai Grammy, incontra John Newman, icona britannica multiplatino.

Ed è proprio da questo incontro che nasce “Call your name”, brano in cui sonorità progressive-house ed un beat incalzante, fanno da cornice alle melodie cantate dallo stesso Newman.

Emozioni contrastanti quelle espresse nel testo, a raccontare una sorta di tensione continua fra il desiderio di volersi riconnettere con qualcuno che ha fatto parte del passato e la lucida consapevolezza di dover mantenere il controllo delle proprie emozioni.

Oltre ad aver visto la pubblicazione di questo nuovo singolo, è stata un'estate in tour quella di Alesso.

Partito a Maggio, sarà infatti in giro fino a Settembre, facendo tappa in alcuni dei più quotati club del mondo: l'Hakkasan di Las Vegas e l'Ushuaïa di Ibiza (solo per citarne alcuni) oltre a prendere parte ad importanti festival come Tomorrowland, Bonnaroo Music and Arts Festival, Parookaville, Untold Festival.









