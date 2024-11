Alex Britti: "nel pop moderno con l’auto-tune siamo tutti cantanti"

“Nel pop moderno, accendi l’auto-tune e in cinque minuti siamo tutti cantanti. Invece un tenore si basa solo sulla voce, se non sai cantare sei in mezzo ad una strada. Oggi non è facile fare pop, ma c’è da dire che il pop viaggia su altri binari. Oggi soprattutto puoi anche non saper cantare e fare il cantante pop, perché viaggia su altri binari, c’è l’empatia del personaggio, il testo, quello che dici, la musica che magari somiglia a qualcosa che ti piace e ti richiama l’attenzione, quindi sono molte le componenti.” Queste le parole di Alex Britti sull'utilizzo di questo strumento che continua a dividere.

Ne abbiamo parlato questa mattina su Radio San Marino, ascolta il reloaded!