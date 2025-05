Alex Del Piero ottiene la licenza Uefa Pro, il massimo riconoscimento per allenatori di calcio con una tesi dal titolo "Uno per tutti (tutti per uno)". Una chiara visione del calcio che lo ha da sempre accompagnato nel vivere questo sport. Ne abbiamo parlato insieme ad Elia Gorini, caporedattore allo sport di San Marino Rtv.

