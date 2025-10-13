CURIOSITÀ Alghe Bretoni Hugo Kerbrat, fondatore di Gwëmon, ha deciso di dare nuova vita a una risorsa abbondante lungo le coste bretoni

Alghe Bretoni.

Giovane studente di design con base in Bretagna, Hugo Kerbrat ha deciso di dare nuova vita a una risorsa abbondante e tipica delle coste locali: le alghe brune.

Sebbene le alghe siano già impiegate in diversi settori, dalle energie rinnovabili alla cosmetica fino agli inchiostri, non si può dire lo stesso dell’ambito in cui opera Kerbrat.

Ma lui non si è lasciato scoraggiare dalla sfida ed è così che nel 2024 ha dato vita a Gwëmon, startup fondata con l’obiettivo di dare nuova forma a questa risorsa naturale, sviluppando un biomateriale artigianale e innovativo.

Ispirato da altre realtà virtuose della Bretagna, Kerbrat ha creato un agglomerato naturale composto per oltre il 90% da alghe brune, fibre naturali, minerali e pochi additivi di origine vegetale.

Il tutto senza colle sintetiche, senza resine di origine fossile e senza l’impiego di alte temperature: il processo produttivo è volutamente low-tech e a basso impatto ambientale.

È così che il materiale prende forma in elementi d’arredo, superfici decorative e oggetti per interni, pensati per il mondo della ristorazione, del retail, del design e della cosmetica.

I primi prototipi sono stati realizzati per un ristorante gourmet e per un marchio cosmetico, dove il valore estetico e sensoriale del materiale è stato valorizzato al massimo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: