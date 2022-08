MUSICA Alicia Keys & Lucky Daye: il nuovo singolo "Stay" L'amore che riesce a toccarti senza farti di nuovo male...

Alicia Keys & Lucky Daye: il nuovo singolo "Stay".

Alicia Keys torna protagonista sulla scena musicale insieme a Lucky Daye, cantautore del New Orleans, con il quale duetta il suo nuovo singolo "Stay". La vincitrice di 15 Grammy Awards con oltre 40 milioni di singoli ed oltre 35 milioni di album venduti in tutto il mondo, ci propone un brano romantico in cui canta l'amore.

Un sentimento forte e un amore che giunge per restare certo, che ti rende migliore e che cura le tue ferite nei momenti difficili. Una canzone che ci parla di promesse, di rispetto e del desiderio di un futuro insieme.

Alicia Keys - Stay ft. Lucky Daye

